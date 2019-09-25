9 أعراض لانسداد الشرايين الطرفية.. احذر التنميل وتغير لون البشرة

يعاني البعض من ألم شديد عند المشي لمسافات طويلة، أو تورم وانتفاخ وبرودة في الساقين؛ ما يتطلب زيارة الطبيب فورا للتأكد من عدم الإصابة بانسداد الشرايين الطرفية.

تعمل الشرايين الطرفية على توصيل الدم من القلب إلى الذراعين والساقين لأداء وظائفها، وعند حدوث انسداد بها يقل تدفق الدم إلى الأطراف، ويحدث ذلك نتيجة تراكم الدهون على البطانة الداخلية للأوعية الدموية التي تؤدي إلى ضيق الشريان وعدم سريان الدم بشكل طبيعي داخله.

قال الطبيب حسين علوان، جراح الأوعية الدموية في مصر: "تتأثر اليدان والقدمان بشكل كبير بانسداد الشرايين الطرفية، بحيث تكون هناك صعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية نتيجة عدم وصول الدم والأكسجين إليها بشكل كافٍ".

وأضاف أن انسداد الشرايين الطرفية يحدث لأسباب عدة، منها: الإصابة بمرض السكري والتدخين والبدانة والعوامل الوراثية، مشيرا إلى احتمالية عدم معاناة المريض في بداية الإصابة بأي من الأعراض حتى بلوغ نشية الانسداد في الشريان 60% أو أكثر.





وأشار علوان إلى أن أعراض الإصابة بانسداد شرايين القدم تشمل كلا من:

1- آلام ترافقها حرقة أو وجع في الساقين وأصابع القدمين، خاصة عند الراحة في الليل أو التمدد بشكل مستوٍ.

2- الشعور ببرودة في بشرة القدم.

3- تغييرات في لون البشرة.

4- تكرار الإصابة بالالتهابات.





أما أعراض انسداد شرايين اليد؛ فأوضح جراح الأوعية الدموية أنها تشمل:

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1- الشعور بالتنميل والحرقة.

2- صعوبة تحريك الأصابع وعدم القدرة على الإمساك بالأشياء.

3- الإحساس بالبرودة في اليدين.

4- زيادة الألم خاصة في الليل.

5- شحوب الجلد وتغير لونه إلى الأزرق.





ونصح جراح الأوعية الدموية في مصر بالذهاب للطبيب حال الشعور بأي من أعراض الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية، موضحا أن العلاج يكون عبر القسطرة الطرفية التي تعمل على إزالة الانسداد الموجود بالشريان.

وقال علوان إن عدم معالجة أمراض الشرايين الطرفية في وقت مبكر قد تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها:

1- النوبة القلبية.

2- السكتة الدماغية.

3- النوبة الإقفارية العابرة.

4- أمراض الشريان الكلوي أو تضيقه.

5- البتر.



