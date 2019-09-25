أسرار وفوائد تناول الجوز يوميًا على صحة جسم الإنسان

يعتبر ثمار الجوز أو ما يطلق عليه "عين الجمل" مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الإنسان، خاصة البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، ويعد مصدر رئيسي لفيتامين ب 6، كما يشمل على أحماض دهنية وبروتينات قد تفيد الصحة.

وأفادت خبيرة تغذية أميركية ماندي إنرايت، بأن تناول مايقارب 25 جرام من الجوز، قد يؤمن 8% من احتياجات يومية للألياف التي يحتاجها الجسم، وهو مصدر جيد للأوميغا 3، كما وله تأثير إيجابي على الأمعاء ويحمي من خطر الإصابة بالإمساك.

وبالإضافة، أن تناول الجوز قد يحسن من استغلال الدهون الموجودة في جسم الإنسان خاصة لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع وإبطاء امتصاص الغلوكوز في الدم.

طريقة إعداد وتحضير الكريب بالفاكهة والجوز

وتناول كمية قليلة من الجوز يوميًا، يساهم أيضا في تزويد الجسم بجرعات عالية من المعادن المطلوبة لمقاومة هشاشة العظام، حيث يحتوي على نسبة من النحاس الذي يعزز كثافة العظام.

Advertisements

وأيضًا يحتوي على مواد "بوليفينول" المضادة للأكسدة، ويحمي ثمار الجوز من بعض الأمراض، كما يساهم في مكافحة الالتهابات الفطرية على الجلد أو داخل الجسم، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

ويذكر أن الولايات المتحدة تعد أضخم مصدر لثمار الجوز على مستوى العالم، حيث تنتج قرية ساكرامنتو وقرية سان جواكوين الواقعتين في كاليفورنيا 99% من بذور الجوز الإنجليزية الموجهة للسوق التجاري بالوطن.

قد يهمك أيضاً :

طريقة إعداد وتحضير كيك الجزر بالجوز والقرفة