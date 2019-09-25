شكرا لقرائتكم خبر عن حظر بيع السجائر الإلكترونية بولاية "ماساتشوستس " الأمريكية 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة للحد من الأمراض المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، أعلنت ولاية ماساتشوستس الأمريكة ومسئولو الصحة بها، فرض حظر مؤقت لمدة 4 أشهر على بيع جميع السجائر الإلكترونية في الولاية، وهو الإجراء التنفيذي الأكثر عدوانية الذي اتخذته الدولة حتى الآن.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل"، قالت الدكتورة آن شوتشات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، للجنة فرعية تابعة للكونجرس إنها تعتقد أنه تم الإبلاغ عن "أمراض أخرى" بأمراض الرئة للسلطات الصحية منذ يوم الخميس الماضي، عندما حدد مركز السيطرة على الأمراض العدد الإجمالي للإصابة بأمراض نتيجة استخدام السجائر الالكترونية إلى (530) حالة.

وأضافت "نشهد المزيد والمزيد من الحالات كل يوم وأتوقع أن تكون الأرقام الأسبوعية المقبلة أعلى من ذلك بكثير، حتى الآن تم الإبلاغ عن 9 وفيات".

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ساعدت الحالات التي تشبه إصابة استنشاق، على إطلاق رد فعل سريع ضد السجائر الإلكترونية، بما في ذلك فرض حظر اتحادي على النكهات من قبل إدارة ترامب، والقيود على مستوى الولاية في ميشيجان ونيويورك، وإنهاء المبيعات في متاجر وول مارت على الصعيد الوطني.



عدد الوفيات من السجائر الإ‘لكتونية بأمريكا

وعلى على خطى ولايتى ميشيجان ونيويورك، تدرس ولاية إلينوي الآن حظر السجائر الإلكترونية المنكهة، وعلى غرار قرار ولاية ماساتشوستس، تم تعيين الجيش والقوات الجوية والبحرية لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية .

والغرض من الحظر المؤقت الذي فرضته حكومات الولايات وفروعها العسكرية هو وقف الأمراض الجديدة إلى أن يتمكن مركز السيطرة على الأمرا، وإدارة الغذاء والدواء FDA، والباحثون عن الصحة في الولاية من تحديد بالضبط ما الذى تسببه السجائر الإلكترونية التي إحداث أضرارا شديدة في الرئة.