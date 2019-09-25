شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. محفزات حساسية "حمى القش" تنتشر فى فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موسم الخريف وهو المعروف بانتشار فرص الإصابة بحاسية الصدر والأنف نتيجة لتغير الفصول، ومن أبز أنواع الحساسية التى تصيب الكثيرين "حمى القش"، والتى تؤدى إلى الشعور بأعراض تشبة تشبه نزلة البرد مثل سيلان الأنف وحكة العيون والاحتقان ومشاكل الجيوب الأنفية.

وحمى القش على عكس نزلات البرد السبب ورائها رد فعل تحسسى وليس عدوى فيروسية ومن أهم الالمهيجات وراء ظهةر اعراض حساسية حمى القش حبوب اللقاح و الغبار والجزيئات المتطايرة من جلد أو لعاب القطط والكلاب .

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" تتمثل أعراض الاصابة بحمى القش سيلان الأنف واحتقانها، دموع وحكة واحمرار في العين ،العطش، السعال، الشعور بحكة في الأنف وسقف الفم، انتفاخ الجلد أسفل العين وظهوره باللون الأزرق، الرشح خلف الأنف،الإرهاق.

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وحمى القش موسمية تحدث نتية عده عوامل مثل انتشار حبوب لقاح الأشجار التي تنتشر في أوائل الربيع، حبوب لقاح الأعشاب التي تنتشر في أواخر الربيع وأوائل الصيف، حبوب لقاح عشب الرجيد التي تنتشر في الخريف، بالإضافة إلى عث الغبار والصراصير ووبر الحيوانات الأليفة.

وتؤدى الإصابة بحمى القش إلى عدم قدرة الشخص للقيام بمهامه اليومية أو تعطيل الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم ، كما أنها للشعور بصعوبة فى النوم والتعب والإرهاق المستمر،

ويمكن لحمى القش أن تسبب تفاقم علامات وأعراض الربو مثل السعال والأزيز.