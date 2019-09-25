شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصداع النصفي يكلف سنغافورة مليار دولار في عام واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دراسة حديثة أن المصابين بالصداع النصفي في سنغافورة تسببوا في خسائر اقتصادية العام الماضي بلغت حوالي 1.04 مليار دولار سنغافوري ( الدولار الأمريكي يوازي 1.37 دولار سنغافوري).

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وتمثل الخسارة الإنتاجية 80% من التكلفة، بينما تعزى النسبة المتبقية 20% إلى تكاليف الرعاية الصحية.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين عانوا من الصداع الحاد فقدوا أيضا 9.8 يوم عمل في المتوسط سنويا، أما بالنسبة للذين واصلوا العمل فإن الأعراض قلصت إلى حد كبير من قدرتهم على أداء المهام.

ووفقا لصحيفة (ستريتس تايمز) في سنغافورة، فإن الصداع النصفي يؤثر على الفئة العمرية 30 - 40 عاما، وهو أكثر شيوعا بين النساء البالغات أكثر من الرجال نتيجة لتغير الهرمونات، ويمر بعدة مراحل، تشمل الأعراض: الإمساك وسرعة الانفعال واضطرابات البصر ثم يبدأ الصداع النصفي ويستمر ما بين 4 - 72 ساعة.