5 فوائد غذائية مُذهلة لفاكهة الرمان ودورها في حماية الخلايا من التلف

تعتبر فاكهة الرمان من أكثر الأطعمة الصحية، حيث تحتوي على عديد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ويعد الرمان مصدرًا أساسيًا لمركبات البوليفينول تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على حماية الخلايا من التلف؛ إذ يحتوي عصير الرمان على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، وفقا لموقع "ديركشن".

كما يساعد الرمان على الوقاية من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزيز المناعة الخاصة بك.

أقرأ أيضاً :

Advertisements

عصير الرمان علاج فعال لالتهاب المسالك البولية

وتحتوي كل حبة فاكهة من الرمان على 230 وحدة سعر حراري، 20٪ من البوتاسيوم الذي يحتاجه جسمك في اليوم الواحد و50٪ من متطلبات فيتامين "سي".

ويساعد الرمان على الحفاظ ثبات معدل ضغط الدم، يقلل من تراكم الكوليسترول في الأوردة ويقي من تصلب الشرايين، وفقا لموقع "ستايل لايف".

والرمان مهم في حالات الإسهال الحاد فهو يساهم في الشفاء منها، كما يحارب الجراثيم بفضل احتوائه على المضادات الحيويةقد يهمك ايضاً: أسامة السيد يقدم اللحم البقري مع عصير الرمان وخل البسمك لشهر رمضان