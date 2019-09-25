صحة ورشاقة

ابعد عن هذه العادات بعد تناول الطعام للحفاظ على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كوب الشاي أو أخذ قسط من القيلولة عادات يقوم بها بعض الأشخاص بعد تناولهم للطعام، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم وإصابتهم لبعض المشاكل الصحية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير ووفقا لموقع " onlymyhealth".

يقوم العديد من الأشخاص بالتدخين بعد تناولهم للطعام فورا، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية للشخص، لأنه يزيد من فرص الإصابة بالقولون  أي حدوث إلتهاب به، ولذا عليك الانتظار فترة طويلة.

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن  تناول الفاكهة بعد الطعام بشكل مباشرا يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، التي يجب تجنبها وهي عدم هضم السكريات وتخزينها وتحويلها للدهون.

بعد تناول وجبة العشاء أو الغداء يقوم البعض بأخذ قسط بسيط من الراحة، أي النوم، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع العصارة الهضمية ويزيد من فرص الإصابة بمشاكل في الحجاب الحاجز بالجسم، ويؤدي لوجود مشاكل في النفس أثناء النوم.

من أبرز الأضرار التي يقوم بها العديد من الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرا هي تناول كوبا من  الشاي وهذا الأمر يتسبب تكوين الغازات في الجسم، ويزيد من فرص سحب الحديد من الجسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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