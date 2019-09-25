أداة ثورية للتحكم بالكرسي الكهربائي عبر إشارات الدماغ

واشنطن - لايف ستايل
قام باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا، وجامعة كنت وجامعة ولاية ويتشيتا، بتطوير أداة يمكن ارتداؤها على الرأس، بهدف منح مستخدميها من ذوي الهمم القدرة على تحريك الأشياء عبر إشارات الدماغ.
وتمنح الواجهة اللاسلكية للأداة، فرصة لذوي الهمم للتحكم بالكرسي الكهربائي، أو التفاعل مع الكمبيوتر، أو تشغيل مركبة آلية صغيرة، باستخدام إشارات الدماغ.
وقد تم إعادة تصميم هذا النظام الإلكتروني اللاسلكي المرن بالكامل والذي يمكن ارتداؤه على فروة الرأس لتوفير المزيد من الحرية لذوي الهمم، دون الحاجة لارتداء غطاء الرأس الكهربائي التقليدي الضخم.
ويستخدم هذا الابتكار الجديد قوة خوارزمية التعلم العميق، إضافة إلى أقطاب الغشاء النانوي والإلكترونيات المرنة، وتقنية البلوتوث.
ولم يتبين إن كانت هذه الأداة قد وضعت قيد الاستخدام بعد، أم أنها بحاجة للمزيد من الاختبارات، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية
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