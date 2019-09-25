طبيب يجري عملية إجهاض بالخطأ لسيدة في كوريا الجنوبية والشرطة تحقّق

فتحت الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقًا في حادثة تعرّضت لها امراة حامل بجنين عمره 6 أسابيع، بعدما قام طبيب بطريق الخطأ بعملية إجهاض لها.

وبدأت الشرطة بالتحقيق في حادثة وقعت في 7 أغسطس/آب، عندما قامت امراة حامل بجنين عمره 6 أسابيع بمراجعة عيادة تقع في مقاطعة غانغسيو في العاصمة، وبحسب بيانات الشرطة، فإنه بسبب خلط في بيانات عدد من المرضى أخضعت المراة لعملية إجهاض.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإن المرأة كان من المفترض أن تأخذ جرعة تغذية في العيادة، لكن الممرضة حقنتها بالمخدر دون التأكد من هويتها، وأجرى الطبيب عملية الإجهاض دون التحقق من هويتها أيضا. ولم تكن المريضة مدركة لهذه العملية.

فيما قال مسؤول بالشرطة: "الطبيب والممرضة اعترفا بخطئهما". وهما الآن متهمان بالإهمال الذي أدى إلى ضرر جسدي.

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يشار إلى أن نحو 50 ألف عملية إجهاض أجريت في كوريا الجنوبية عام 2018، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

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