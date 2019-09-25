شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أطعمة تحارب مرض السرطان .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل تعلم أن هناك علاقة قوية بين الطعام ومرض السرطان؟.. حيث إنه يوجد العديد من الأطعمة التى ينصح بتناولها لمرضى السرطان ولها دور كبير فى محاربة المرض اللعين.

نستعرض هذه الأطعمة خلال هذا الفيديو ووفقا لموقع "medicalnewstoday"، ومنها:

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- الخضراوات الورقية التى تعمل على تكسير الخلايا السرطانية بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة.

- الكربوهيدرات تعمل على تنظيم نسبة السكر فى الدم وشعور الجسم بالنشاط والحيوية.

- الجزر يحتوى على عناصر غذائية تعجل الشفاء.

- الحبوب الكاملة تقلل فرص الإصابة بالإمساك وتعمل على تنظيف الجسم من السموم.

- عصير البرتقال غنى بفيتامين "سي" ويعمل على تقوية الجهاز المناعى وترطيب الجسم.