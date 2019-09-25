دراسة تحذر الحوامل والأطفال من تناول الأسماك المتوحشة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:35 صباحاً - حذرت دراسة علمية، النساء الحوامل والأطفال دون سن 16 سنة، من تناول أسماك القرش، المارلن وسمك أبو سيف لاحتوائها على كميات صغيرة من الزئبق، حيث تحتوي بعض الأسماك على كميات صغيرة من المواد الكيميائية التي قد تكون ضارة، إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

تناول الأسماك والصحة العامة

وقالت الدراسة التي أجريت بمركز «كوكرين» بـ «جامعة إيست أنجليا» في بريطانيا، إن هناك خلطاً بين تناول مكملات غذائية تحتوي على دهون أوميجا 3 لا تمنع الإصابة بأمراض القلب، وبين تناول دهون أوميغا 3 التي يحصل عليها الإنسان من تناول الأسماك، ما حدا بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إلى التوصية بتناول وجبتين من الأسماك أسبوعياً للحصول على ما يكفي من الدهون المفيدة.

يقول الدكتور «خالد يوسف» استشاري التغذية والسمنة، إن تأثير تناول الأسماك أثناء الحمل، خاصّة الكبيرة والمفترسة، مثل سمك القرش، سمك أبو سيف، سمك الماكريل king mackerel والتيلفيش tilefish التي قد تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق، يؤدي إلى تراكمه في الدم مع الوقت، ويُعبر بعد ذلك المشيمة إلى طفلك، مما قد يؤثر على نمو مخه وجهازه العصبي.

ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناول حوالي 225-340 جراماً كحد أقصى من المأكولات البحرية أسبوعياً أي ما يعادل وجبتين تقريباً.

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أنواع من الأسماك يسمح بتناولها

يُمكنكِ تناول:

الجمبري، الكابوريا، السلمون، سمك البلطي، سمك القد، سمك السلور، سمك البلوق، سمك الحدوق وسمك موسى، لاحتواء هذه الأنواع على كميات قليلة من الزئبق.

أنواع من الأسماك يجب تجنبها

تجنبي تناول سمك القرش، سمك أبو سيف، سمك الماكريل king mackerel والتيلفيش tilefish، التونة الطازجة، سمك الهامور، سمك السريولا والأسماك التي تنمو في المياه الملوثة، لاحتواء هذه الأنواع على كميات كبيرة من الزئبق.

وتشير الدكتورة «رانيا حمدي» استشاري النساء والتوليد إلى أن الحامل والجنين والطفل ما قبل الـ16 عاماً هم الأكثر عرضة للآثار التي يخلفها الزئبق، أحدها تأثر نمو دماغ الجنين وجهازه العصبي، لذا فإن قدرات التفكير المعرفية ومهارات الذاكرة والانتباه واللغة والمهارات المكانية الحركية والبصرية الدقيقة قد تتأثر لدى الأطفال الذين يتعرّضون لمثيل الزئبق عندما يكونون أجنة.