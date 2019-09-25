كيف أقنع طفلي بالنوم بمفرده في غرفته الخاصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:35 صباحاً - ما هو السن المناسب لكي ينام الطفل في غرفته الخاصة؟ وما الأسباب التي تمنع الطفل؟ لماذا يقبل النوم في البداية ثم يرفض ويبكي، كل هذه التساؤلات يجيب عنها طبيب الأطفال «محمد أبو داوود» أخصائي طب الأطفال كما يلي... متى ينام طفلي في غرفته الخاصة؟ يجب أن ينام الطفل في غرفته الخاصة في عمر ستة أشهر.

هذا السن هو الأفضل لتعويد الطفل على النوم بغرفته منفرداً، لأنه لا يعرف معنى الخوف ولأنه لا يستطيع ترك السرير والغرفة والعودة لغرفة والديه. متى يرفض الطفل النوم في غرفته؟ يحدث ذلك إذا كانت الأم تسرف في حمل الطفل.

إذا تعود الطفل على الهز.

إذا تعود على النوم في سرير الأم.

إذا تعود أن تغنى له حتى ينام فهو من الصعب أن يترك في غرفته. Advertisements إقناع الطفل بالنوم في غرفته؟ على الأم أن تتبع الخطوات التالية: الحزم مع الطفل مهما بكى، ولكن يجب على الأم عدم إشعار الطفل بأنها تريد أن ترتاح منه، فهو سوف يتعلق ويتشبث بها أكثر.

يجب أن يفهم الطفل أن كل فرد في الأسرة له غرفته الخاصة. يجب أن توفر له الأم الجو المناسب للنوم، كأن تكون الغرفة بعيدة عن ضوضاء الشارع أو مكان سهر العائلة أو استقبال الضيوف.

يجب أن تختبر إنارة الغرفة، لأن الطفل لا يحب الجو المعتم تماماً.

أن يختار الطفل أثاث غرفته ويساعد أمه في ترتيب الأثاث، كأن يختار مكان وضع السرير. تشجيع الطفل بلطف على النوم في غرفته.

منع الطفل من النوم على بطنه، لأن وضعية النوم هذه هي الأخطر على الإطلاق. تشجيع الطفل من خلال قراءة قصة له في سريره وليس في سرير الأم، وان تطلب منه الأم أن يروي لها القصة في الصباح أو يحكيها للأب.

على الأم أن تعيد الطفل لغرفته لو استيقظ وبكى ليلا، فسوف يجد ذلك حجة لكي يعود لغرفة أمه، قومي بتقديم الماء له ثم أعيديه لغرفته.

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