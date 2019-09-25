ماساتشوستس أول ولاية أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية بأنواعها

أصبحت ماساتشوستس، الثلاثاء، رسميا أول ولاية أمريكية تحظر -ولو بشكل مؤقت- بيع كل أنواع السجائر الإلكترونية وليست ذات النكهات فقط.

وكانت مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا قد اعتمدت حظرا مشابها في يوليو/تموز، لكن حتى الآن لم تفرض أي ولاية أخرى حظرا على مستوى الولاية.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، حظرت ميتشجان ونيويورك تسويق السجائر الإلكترونية ميتشجان إثر تسببها في إدمان شديد للنيكوتين في أوساط الشباب.

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وأظهرت دراسة نشرت في 2017 أن 20% من تلاميذ المرحلة الثانوية في ولاية ماساتشوستس يستخدمون السجائر الإلكترونية و41% منهم جربوا هذه المنتجات.

وقال حاكم ماساتشوستس، تشارلي بايكر، الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية في الولاية الشمالية الشرقية، إن الحظر يدخل حيز التنفيذ على الفور ويستمر حتى 25 يناير/كانون الثاني.

وأضاف بايكر: "الهدف من إعلان حالة الطوارئ الصحية هو وقف عمليات بيع منتجات التدخين الإلكتروني بشكل مؤقت حتى نتمكن من العمل مع خبرائنا الطبيين لتحديد ما الذي يتسبب بالأمراض لمستخدميها والطرق الفضلى لتنظيم هذه المنتجات بغية حماية صحة السكان".

وفي الأسابيع الماضية، جرى الإبلاغ عن موجة من الأمراض الرئوية المرتبطة بالتدخين الإلكتروني تسببت في مرض المئات ووفاة 7 أشخاص في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.