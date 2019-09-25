صحة ورشاقة

10 عادات خاطئة تؤخر الحمل.. احذري الكافيين والإرهاق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

الأربعاء 2019/9/25 10:28 ص بتوقيت أبوظبي

عيادة نساء- أرشيفية

حذرت الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، من بعض العادات الخاطئة لدى النساء والتي تؤخر حدوث الحمل ومنها الحالة النفسية السيئة والتوتر والضغوط النفسية.

وأشارت "حامد" إلى وجود بعض العوامل التي قد تمنع أو تؤخر حدوث الحمل، منها:

التغذية

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الإكثار من الوجبات السريعة واللحوم المصنعة يزيد الوزن ويزيد من تكيسات المبيض بسبب الدهون، لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض والأسماك.

النوم

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عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم في أثناء الليل يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية وتأخر الحمل.

الكحوليات والتدخين

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يقلل شرب الكحوليات والتدخين أيضًا من كفاءة عملية التبويض والخصوبة.

الكافيين

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الإكثار من المواد التي تحتوي على الكافيين وشرب كميات كبيرة من القهوة، حيث يزيد من اضطراب إفراز هرمونات الخصوبة.

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السمنة

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يعيق الوزن الزائد نجاح عملية الإخصاب أو يقللها لذا احرصي على وزن مناسب.

الرياضات العنيفة

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قد تتسبب ممارسة بعض الرياضات العنيفة في تأخر الحمل.

الأدوية

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تؤثر بعض الأدوية على التبويض، لذا استشيري الطبيب عند الرغبة في حدوث حمل.

النظافة الشخصية

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إهمال النظافة الشخصية يزيد من الالتهابات المهبلية، فاحرصي على تغيير الملابس الداخلية باستمرار.

الإرهاق

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الإرهاق المستمر والضغوط اليومية المستمرة يؤثران في كفاءة جميع أجهزة الجسم، لذا احرصي على الراحة وتجديد النشاط قبل ممارسة العلاقة الحميمة.

التبويض

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إذا رغبتِ في حدوث حمل، فيجب أن تعرفي أيام التبويض ويفضل تهيئة الجو لممارسة العلاقة الحميمة فيه.

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