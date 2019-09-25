شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ابتعد عنها للحصول على نوم عميق وصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة قوية تربط بين نوعية الطعام المتناول والنوم، فنجد أن بعض الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها قبل النوم تتسبب في تعرضك للأرق، وهذه الأطعمة سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع " alaskasleep".

إذا كنت ترغب في الحصول علي قسط جيد من النوم دون التعرض للإصابة بالأرق، عليك قراءة الأسطر القادمة التي تزيد من شعورك بالنوم الجيد وتقلل من حدة إصابتك بالأرق، ومنها:

-عليك تجنب بعض الخضروات قبل النوم بثلاث ساعات علي الأقل لأنها تتسبب في عمل الجهاز الهضمي وهذا يزيد من فرص تعرضك للأرق والقلق أثناء النوم، ومن هذه لأطعمة الكرنب والبروكلي واللفت.

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-إذا كنت من عشاق اللحوم عليك تجنب تناولها قبل النوم بأربع ساعات علي الأقل لأنها تزيد من فرص إصابتك بالأرق أثناء النوم، لأن البروتين من العناصر الصعبة في الهضم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر.

-الأطعمة المسبكة من الأطعمة التي تزيد من فرص إصابتك بالأرق لأنها تزيد من فرص إصابتك بحرقان المعدة، وعسر الهضم، ولذا تجنب هذا الأمر تجنبا للإصابة بالأرق.

-اللحوم المصنعة كاللانشون والبسطرمة والسجق، فهي أطعمة تزيد من فرص إصابتك بعسر الهضم إذا تناولتها قبل النوم مباشرة، فتجنب هذا الأمر.

-ابتعد عن تناول المشروبات الغنية بالكافين قبل النوم بمدة كبيرة، لأنها تزيد من شعورك بالأرق والتوتر أثناء النوم.