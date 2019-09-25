شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب عدم تناولها لمرضى الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية تعد من أهم الغدد الصماء المتواجدة في جسم الإنسان، حيث إنها المسئول الأول عن النمو وحرق الدهون والعديد من المهام الأخرى كإفراز بعض الهرمونات المسئولة عن قيام أعضاء الجسم بمهامها على أكمل وجه.

ونجد أن البعض يتعرض للإصابة بقصور أو فرط نشاط في الغدة الدرقية، وهذا يعني وجود خلل في نشاط الغدة الدرقية بالجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أهم وأبرز الأطعمة التي ينصح بتناولها للأشخاص المصابون بخلل في الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي، ومنها:

-الأطعمة الغنية بفول الصويا تتسبب في قلة مفعول الدواء الخاص بالغدة الدرقية، ولذا علي مرضي الغدة تجنب مثل هذه الأطعمة.

- الكرنب والبروكلي والقرنبيط من الخضروات الهامة لصحة الإنسان، إلا أنها تزيد من فرص عدم استجابة الجسم للأدوية الهرمونية الخاصة بالغدة الردقية ولذا يجب تجنبها بشكل كبير.

Advertisements

-القمح والشعير من الأطعمة المسببة لعدم إستجابة الجسم لمفعول الأدوية الخاصة بالغدة، ولذا عليك، ولذا عليك تجنب تناول الأطعمة الغنية بروتين الجلوتين.

-على مرضي قصور نشاط الغدة الدرقية تجنب تناول الأطعمة الدسمة، لأنها تزيد من تعرقل إمتصاص الأدوية الهرمونية الخاصة بالجسم، ولذا تجنب هذا النوع من الطعام.

-المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والنسكافية، فهي أطعمة تزيد من فرص عدم امتصاص الجسم للدواء الهرموني لأن هذه المدة تتسبب في هذا الأمر.