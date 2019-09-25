شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الطعام سريعا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب عجلة الحياة اليومية، قد يتعرض الكثير لتناول الطعام واقفا دون الجلوس وأيضا بشكل سريع، وهذا الأمر له العديد من الأعراض على الصحة العامة لجسم الإنسان التي سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، وفقا لموقع " sciencealert".

أوضح التقرير، أن هذه العادة قد تعرضك للعديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد، ولذا عليك التعرف على هذا الأمر وتجنب هذه العادة السيئة.

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من أول الأضرار التي يصاب بها الشخص الذي يتناول الطعام بشكل سريع هي عسر الهضم، فهذا الأمر يتسبب في التعرض للإصابة بألم شديد في البطن، وعدم القدرة علي تناول الطعام بشكل طبيعي ويزيد من فرص الإصابة بالإمساك أو الانتفاخ، ولذا عليك مضغ الطعام بشكل جيد لأن اللعاب من الأمور المسببة لتقليل فرص الإصابة بالعسر الهضمي.

يزداد فرص الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، التي تعرض الإنسان لإرتفاع نسبة ضغط الدم والسكر، والكولسترول والدهون الثلاثية، كما يصبح هذا الشخص أكثر عرضة للإصابة بحموضة المعدة أو ارتجاع المريء، لأن هذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية نتيجة لتناول الطعام بشكل غير صحي.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الطعام بشكل سريع يتسبب في زيادة الوزن نتيجة لعدم شعور الجسم بالامتلاء فتتناول كميات أكبر من الطعام فيزداد الوزن.