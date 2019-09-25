شكرا لقرائتكم خبر عن لتنشيط الدورة الدموية فى الجسم.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب الطعام دورًا كبيرًا في تنشيط الجسم وخلاياه، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، لتجنب التعرض والإصابة بالأمراض المختلفة الخاصة بكسل الدورة الدموية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

مما لاشك فيه أن الطعام له دور كبير في تنشيط خلايا الجسم بشكل عام والدورة الدموية بشكل خاص، ولذا نصح التقرير بالإكثار من تناول الفواكه، لأنها تعمل علي تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير، وخاصة البرتقال والبطيخ والفراولة، فهما يحتويان علي فيتامين "سي" ومادة اللايكوبين التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير.

Advertisements

كما تلعب المكسرات دور كبير في هذا الأمر، لأنها تحتوي علي مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الهامة لجسم كالمغنسيوم والحديد وفيتامين أ وهـ وسي، ولذا عليك تناول حفنة منها يوميا.

أوضحت الكثير من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشاي الأخضر يعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية وتنشيط الدورة الدموية، ولذا لا تترد في تناول كوبا منه وينصح في الصباح البارك لتنشيط الدورة الدموية والحد من الإصابة بالكسل بها.

وينصح بتناول الشوكولاتة الداكنة يوميا، لأنها من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية وتنشيط الدورة الدموية في الجسم بشكل كبير.