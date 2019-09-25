شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة غذائية لمرضى الدهون الثلاثية تحميك من الأضرار.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم، من الأمور المضرة على الجسم لأنها تزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية للشخص، فيصبح أكثر عرضة للإصابة بالجلطات أو مشاكل في القلب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة المفيدة لمرضى الدهون الثلاثية، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

من أوائل النصائح المقدمة لمرضى الدهون الثلاثية هي تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات أى الحلويات، لأنها مرتفعة الدهون وتسبب في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

Advertisements

كذلك التقليل من تناول النشويات كالخبز والمكرونة والأرز من الأمور الهامة التي يجب القيام بها، لأنها من الأطعمة التي تزيد من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الجسم، لأن النشويات تتحول إلى دهون وتتراكم في أعضاء الجسم وخاصة الكبد.

وعلى مريض ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون، لأنها أطعمة تقلل من حدة إرتفاع الدهون الثلاثية في الدم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر.

بالإضافة إلي ممارسة الرياضة يوميا، لأنها من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي صحة جيدة، وتقليل فرص ارتفاع الدهون في الدم، وكما أنها تعمل علي تنشيط خلايا الجسم بشكل كبير.