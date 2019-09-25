شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التخلص من آثار حب الشباب وندوب البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب من المشكلات الجلدية التى تسبب شعور بالحرج خاصة عند الفتيات فى سن المراهقة كما يمكن أن تترك ندوب على الوجه ومناطق أخرى من الجسم وهناك بعض الطرق للتخلص منها نهائيا بدون أثر على الجلد او البشرة، وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

وتتوفر العديد من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية مساعدة الأشخاص على معالجة حب الشباب وتقليل ظهور الندبات.

العلاجات المنزلية التي يستخدمها الكثيرين لعلاج ندبات حب الشباب تشمل:

زيت جوز الهند.

زبدة الشيا.

زيت الصبار.

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العسل الخام.

صودا الخبز.

عصير الليمون.

تشمل العلاجات الطبية لندبات حب الشباب ما يلي:التقشير الكيميائي

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يوصي بنوع من التقشير مناسب لنوع بشرة الشخص وشدة حب الشباب وتندب البشرة.

الحشو الجلدي

في بعض الحالات قد يوصي أطباء الجلد باستخدام مواد حشو الأنسجة اللينة لتقليل ظهور الندوب والتى قد تحتوى على الكولاجين، ويستمر العلاج عادة ما بين 6 و 18 شهرًا.

العلاج بالليزر

يعالج العلاج بالليزر الجلد من جديد دون استخدام المواد الكيميائية و يزيل الطبقة العليا من الجلد للكشف عن خلايا الجلد الأصغر تحتها ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور ندبات.

ومع ذلك فإن العلاج بالليزر ليس مناسبًا للجميع حيث يعتمد نجاحه في الغالب على ندبات حب الشباب التي يعاني منها الشخص ونوع بشرته قد يتسبب العلاج أيضًا في حدوث رد فعل لدى بعض الأشخاص خاصةً أصحاب البشرة الحساسة.