شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك جرثومة المعدة عندك.. تحتاج لزيارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وهى عبارة عن بكتيريا تعيش فى جدار المعدة وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على تناول الطعام، فى الغالب تكون جرثومة المعدة نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث، لذلك ينصح دائما بتجنب تناول الطعام الغير مضمون او تناول الوجبات الجاهزة.

حسب ما ذكره موقع medicinenet فأن هناك نسبة كبيرة يتعرضون لجرثومة المعدة وتظهر عليهم بعض العلامات ومنها :

1:الشعور بالغثيان والقئ المستمر.

2: انتفاخ شديد فى البطن.

3:ألم فى البطن بسبب الالتهاب الشديد الناتج عن وجود الجرثومة.

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4:حرق فى المعدة مع عدم القدرة على تناول الطعام.

5:فقدان الشهية وإنقاص الوزن .

6:بعض الحالات تتعرض لظهور دم فى القئ.

7:لون البراز يكون أسود.

8: قرحة المعدة ونزيف داخلى.

وهنا يطلب الطبيب بعض الفحوصات للتأكد من وجود جرثومة المعدة ، قد يكون عن طريق اختبارات الدم أو البراز أو عن طريق منظار المعدة واخذ عينة من جدار المعدة لفحصها، ومن هنا يصف الطبيب العلاج المناسب للحالة حسب عمر الطبيب وحالتها الصحية.