شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابة طفلك بالاكتئاب.. خد بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب الأطفال أيضا مثلهم مثل الكبار بالأمراض النفسية والاضطرابات نتيجة للمواقف التى يمرون بها فى حياتهم، أو التعرض لإيذاء أو عنف، وقد يصاب الأطفال بالاكتئاب أيضا كالبالغين مما يؤثر على سلوكهم وتعاملاتهم مع زملائهم.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يمكن أن تشمل علامات الاكتئاب عند الأطفال الحزن المطول،التهيج، عدم الاهتمام بالأشياء التي كانوا يستمتعون بها،تعب وارهاق،الأرق أو النوم أكثر من اللازم،تركيز ضعيف، التردد، انعدام الثقة،الأكل كثيرا أو القليل جدا، عدم القدرة على الاسترخاء،

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الشعور بالذنب أو لا قيمة لها، خدر في العواطف، أفكار عن الانتحار أو إيذاء النفس، لدى البعض أيضًا أعراض جسدية مثل الصداع أو آلام البطن، الأطفال الأكبر سنا قد يلجأون إلى ادمان المخدرات.

يمكن أن يحدث الاكتئاب عند الأطفال بسبب مشاكل الأسرة أو العنف الأسرى أو غيرها من مشاكل الصحة العقلية أو الاعتداء البدني أو العاطفي أو يمكن أن تحدث بسبب حدث واحد مثل الفجيعة أو تراكم الأشياء.

ويجب على أولياء الأمور الذين يشعرون بظهور علامات الاكتئاب عند اطفالهم ضرورة التحدث معهم عن شعورهم، وضرورى أن يعرف الطفل أن والديه يشعران بالقلق عليه وانهم موجودين إذا احتاج الطفل إليهم، وإذا لم يتحدثوا معك شجعهم على التواصل مع صديق أو قريب أو صديق آخر، وإذا لم يساعد ذلك يجب الاتصال بطبيب نفسى لمعالجتهم قبل أن يأذوا أنفسهم.