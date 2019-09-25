الكثير من الفتيات والسيدات يعانين من عدم انتظام موعد الدورة الشهرية، ومن المؤكد أن هناك العديد من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية أو تأخرها عن موعدها، وهذا ما سوف نتطرق إليه في السطور القادمة، لذا دعينا نتعرف على الأسباب، وأشياء تنزل الدورة الشهرية.



ممارسة التمارين الرياضية الشديدة.

الإصابة ببعض الأمراض.

التعب والإجهاد.

النحافة المرضية.

قلة النوم.

الحمل.

التوتر والقلق.

وجود مشاكل في الجسم.

استخدام بعض الأدوية.

تغيرات الوزن.

الرضاعة الطبيعية.

■ أشياء تنزل الدورة الشهرية:



• اليانسون:



يعمل اليانسون على تسريع نزول الدورة الشهرية، لذا كل ما عليكِ هو إحضار ملعقة واحدة من اليانسون، وأضيفيها إلى كوب ماء مغلي، واتركيها دقيقتين، ثم تناولي كوب اليانسون.

• الحلبة



تعمل الحلبة على التخفيف من آلام الدورة الشهرية، لذلك احرصي على تناولها قبل الأيام التي تتوقعي أنها موعد الدورة الشهرية، وقومي بتحضيرها بنفس طريقة تحضير اليانسون.

• القرنفل



يحتوي القرنفل على العديد من الفوائد التي تعود على جسم المرأة خلال فترة الحيض، إضافة إلى أنه يسرع من عملية نزول الحيض، لذا يمكنكِ إعداد القرنفل كما تعدين كوباً من الشاي الأسود، وتناوله بشكل يومي.

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• البقدونس



يحتوي البقدونس على فيتامين ج، الذي يعمل على التخفيف من آلام الحيض والتقلصات المزعجة، يمكنك إعداد كوب من البقدونس في الخلاط الكهربائي، وتناوله يومياً، لكن يجب مراعاة عدم تناوله من قبل الأم المرضعة إلا باستشارة الطبيب المختص.

• الزنجبيل



يعمل الزنجبيل على التسريع من عملية نزول دم الحيض، لذلك قومي بغلي القليل من الزنجبيل؛ لأن مذاقه لاذع، وأضيفيه إلى كوب مغلي من الماء، واتركيه حتى يبرد، ثم تناوليه، ويمكنك تحليته بملعقة من عسل النحل.

• الجزر



يحتوي الجزر على مادة البيتاكاروتين، التي تسرع من نزول الدورة الشهرية، لذلك يمكنك تحضيره كعصير، وتناوله خلال أيام الحيض.

• عصير القصب



يساعد القصب على نزول دم الحيض، لذلك يمكنك تحضيره عن طريق خلط نصف ملعقة كبيرة من القصب مع كمية قليلة من الزنجبيل أو الكركم، وتناولي هذا الخليط في الصباح على معدة فارغة.

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