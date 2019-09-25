شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحة عينك.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك علاقة قوية بين نوعية الطعام المتناول والحفاظ على صحة الجسم بأكمله، وللحفاظ على صحة العين بشكل خاص، فتناول الأطعمة الصحية يساعد بشكل كبر على الحفاظ على صحة العين وتتجنب تعرضها لأى مشاكل صحية بها كالتهابات أو مشاكل فى الشبكية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة الهامة لصحة العين شكل كبير، وذلك وفقا لموقع "allaboutvision"، ومنها:

-اللحوم الحمراء، فهى تحتوى على عنصر هام لصحة العين وهو الزنك، وتناول لهذا النوم من اللحوم يقلل من حدة الإصابة بفقدان النظر أو مشاكل الشبكية.

-البيض يعد من الأطعمة الهامة لصحة العين بشكل كبير، لأنها تحتوي علي اللوتين وفيتامين "سي وإي"، وأيضا عنصر الزنك، فهذه العناصر الغذائية هامة لصحة العين بشكل كبير، وتقلل من فرص التعرض لأي مشاكل بها.

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-من أهم العناصر الغذائية هي تناول الماء لأنها تقلل من فرص اصابة العين بالجفاف، وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية بها، ولذا لا تقلل من تناول هذا العنصر الهام، وعليك تناول 2 لتر من الماء يوميا.

-الخضروات كالخيار والخس والجرجير والسبانخ والكرنب، فهي أطعمة بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والتي لا غني عنها بشتي الطرق.

-البرتقال والجريب فروت والليمون، فهي فواكه غني بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة الذي يحافظ بشكل كبير علي صحة العين.