تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيكة الدخن بالتمر

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيكة الدخن بالتمر

- دخن : كوبان (متوفر في محلات الحبوب والعطار)

- الماء : كوب

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب بودرة : كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- التمر : كوب (معجون)

- فستق حلبي : ربع كوب (مطحون)

- جوز الهند : ربع كوب (اختياري) طريقة تحضير كيكة الدخن بالتمر 1. نخلي دقيق الدخن ثم اخلطيه مع البيكنج باودر والحليب البودرة. 2. في الخلاط الكهربائي اخلطي الماء والسكر والزيت ثم أضيفي المزيج لخليط الدقيق وحركي حتى يصبح متجانسا. 3. اعجني التمر مع الهيل. Advertisements 4. ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت وصبي نصف كمية الكيك. 5. بسطي التمر المعجون و وزعيه فوق طبقة الكيك ثم صبي باقي الكمية من عجينة الكيك فوق التمر. 6. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 لمدة 30 -40 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون وزيني الوجه بجوز الهند والفستق الحلبي. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

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