تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك الموز بالقرفة المميز

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك الموز بالقرفة المميز

- كيك مكس : كيس (مكس جاهز أبيض أو أصفر)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الموز : 4 حبات (وسط مستويين ومهروسين)

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- الجوز : ثلثان (مفروم)

- القرفة : ملعقة صغيرة (للوجه)

- سكر : ملعقة كبيرة ونصف (للوجه)

طريقة تحضير كيك الموز بالقرفة المميز 1. تخلط كل مكونات الكيكة حسب التعليمات على العبوة 2. تسكب بقالب الخبز التوست المدهون والمرشوش طحين 3. ترش بخليط القرفة والسكر Advertisements 4. تخبز على 175 من 40-50 دقيقة لتجتاز اختبار الكيك 5. تبرد على سلك معدني وتقدم مع القهوة أو الشاي قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

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