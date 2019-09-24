تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك دقيق الشوفان المميز

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كيك دقيق الشوفان المميز

- الماء : كوب وربع

- الزبدة : نصف كوب

- الشوفان : كوب

- سكر : كوب (أبيض)

- السكر البني : كوب

- البيض : 2 حبة

- دقيق : كوب وثلث

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- صودا : ملعقة صغيرة (صودا الخبز)

- جوزة الطيب : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة ونصف

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (طرية، لطبقة التوبينغ)

- سكر : نصف كوب (لطبقة التوبينغ)

- حليب : ربع كوب (مبخر، لطبقة التوبينغ)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (لطبقة التوبينغ)

- جوز الهند : نصف كوب (لطبقة التوبينغ)

- الجوز : كوب (مقطع، لطبقة التوبينغ)

طريقة تحضير كيك دقيق الشوفان المميز 1. يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. 2. ترش صينية خبز برذاذ الطبخ وتوضع جانبا. 3. في قدرصغير، يغلى الماء والزبدة. 4. عندما يغلي يصب في وعاء خلط كبير، تتم إضافة الشوفان ويترك ليبرد لمدة 3 دقائق. 5. يخفق السكر والسكر البني والبيض حتى يمتزج جيدا. Advertisements 6. يضاف الدقيق والملح وصودا الخبز، وجوزة الطيب والقرفة ويخلط المزيج حتى يتماسك. 7. يصب في صينية الخبز ويخبز لمدة 30 دقيقة. 8. في حين الخبز، تصنع طبقة التوبينغ: تنعم الزبدة والسكر معا في وعاء خلط متوسط. تتم إضافة الحليب المبخر وجوز الهند والفانيليا والمكسرات وتخلط حتى تمتزج جيدا. 9. بعد خبز الكيك، نضع طبقة التوبينغ. وتدخل الفرن لحوالي 2-3 دقائق حتى تكتسب لون بني ذهبي. تراقب باستمرار وبعناية حتى لا تحترق. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

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