القاهرة - لايف ستايل
مقادير كيك التمر بطريقة مبتكرة
- دقيق : 1500 gr
- السمنة : 750 gr
- خميرة : ملعقتان كبيرتان
- مسحوق اليانسون : ملعقة صغيرة (اليابس)
- الشمر : ملعقة صغيرة
- التمر الهندي : 1000 gr (المعجون)
- الماء : 3 اكواب
- سكر : كوب
طريقة تحضير كيك التمر بطريقة مبتكرة
1- يخلط كلّ من السمن والسكر واليانسون والشمّر في الماكينة، ثم يضاف الدقيق والخميرة والماء. يعجن هذا الخليط جيداً حتى يتماسك، ثم تدع العجينة حتى تختمر لمدّة لا تقل عن 6 ساعات.
2- يقطع التمر على شكل كرات، ثم يحشى داخل العجينة المقطّعة إلى كرات أيضاً، ويشكّل حسب الرغبة .
3- يخبز الكعك على درجة حرارة 250 مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك التمر بطريقة مبتكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.