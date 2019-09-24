تعرفي علي طريقة تحضير وإعداد كيك التمر بطريقة مبتكرة



مقادير كيك التمر بطريقة مبتكرة

- دقيق : 1500 gr

- السمنة : 750 gr

- خميرة : ملعقتان كبيرتان

- مسحوق اليانسون : ملعقة صغيرة (اليابس)

- الشمر : ملعقة صغيرة

- التمر الهندي : 1000 gr (المعجون)

- الماء : 3 اكواب

- سكر : كوب

طريقة تحضير كيك التمر بطريقة مبتكرة



1- يخلط كلّ من السمن والسكر واليانسون والشمّر في الماكينة، ثم يضاف الدقيق والخميرة والماء. يعجن هذا الخليط جيداً حتى يتماسك، ثم تدع العجينة حتى تختمر لمدّة لا تقل عن 6 ساعات.



2- يقطع التمر على شكل كرات، ثم يحشى داخل العجينة المقطّعة إلى كرات أيضاً، ويشكّل حسب الرغبة .

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3- يخبز الكعك على درجة حرارة 250 مئوية.