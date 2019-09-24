تعرفي علي طريقة كيكة التوفي الكرانشي



مقادير كيكة التوفي الكرانشي

- مقادير الكيك : الزبدة : كوب

السكر البني : كوب وربع

سكر : 2 كوب (أبيض)

البيض : 4 حبات

طحين : كوبان ونصف

ملح : نصف ملعقة صغيرة

بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

لبن زبادي : كوب ونصف

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة - للتغليفة : رقائق الشوكولاته : كوب

كريمة : نصف كوب (سائلة)

الزبدة : نصف كوب

سكر البودرة : 4 اكواب

الشوكولاتة : كوب (محشوة بالتوفي) - الزبدة : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- ويفر : 2 كوب (بنكهة الفانيلا / مكسر)

- الجوز : 2 كوب (مفروم خشن) طريقة تحضير كيكة التوفي الكرانشي 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. اخلطي نصف كوب الزبدة مع السكر البني حتى تمتزج المكونات. 3. ثم أضيفي الويفر والجوز وضعي الخليط في صينية وأدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة وحتى تتحمر ثم أخرجي الصينية واتركيها لتبرد. 4. اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى تصبح كريمية. 5. أضيفي السكر البني والأبيض واخفقي جيداً. 6. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى واخفقي ثم أضيفي الفانيلا. 7. اخلطي الطحين مع الملح والبكينج باودر. Advertisements 8. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والسكر والزبدة بالتناوب مع اللبن الزبادي. 9. ادهني 3 صواني كيك دائرية بالزبدة ورشة طحين. 10. وزعي خليط الكيك في الصواني و أدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكيك. 11. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد. 12. لتحضير التغليفة: ذوبي الشوكولاتة المحشوة كراميل ورقائق الشوكولاتة في المايكرويف أو حمام مائي. 13. اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى تصبح كريمية. 14. أضيفي السكر واخفقي ثم أضيفي الكريمة مع الخفق. 15. أضيفي الشوكولاتة المذوبة والمبردة واخلطي جيداً. 16. وزعي التغليفة على الكيك لعمل 3 طبقات وغلفي الكيك بالتغليفة. 17. وزعي خليط الويفر على جوانب الكيك واتركيها لتبرد ثم قدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

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