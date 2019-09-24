تعرفي علي طريقة كيك حلاوة الطحينية بصوص التوفي المبتكرة



مقادير كيك حلاوة الطحينية بصوص التوفي المبتكرة

- طحين : كوبان (منخول)

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- البيض : 4 حبات

- حليب : تلت كوب

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- القشطة : علبة

- حلاوة طحينية سادة : كوب ونصف

- سكر : كوب

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب (للتوفي)

- كريمة الخفق : نصف كوب (للتوفي)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (للتوفي)

- فستق حلبي : حسب الرغبة (خشن، للوجه)

طريقة تحضير كيك حلاوة الطحينية بصوص التوفي المبتكرة

1. نخفق الزيت مع السكر ثم نضيف البيض بيضة بيضة مع الخفق المستمر.

2. نخلط الطحين مع البيكينج باودر والهيل المطحون ثم نضيف الطحين بالتدريج مع الخفق.

3. نخلط الحليب مع الحلاوة على الخلاط ونضيفهم إلى الخليط السابق ونقلب جيداً.

4. نضيف علبة القشطة ونحرك الخليط جيداً حتى يتجانس.

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5. بعد ذلك يسكب بقالب خبز ويخبز في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 45 دقيقة حتى ينضج.

6. لتحصير التوفي: بعد أن تبرد الكيكة نحدث ثقوب بالكيكة بواسطة سكين ثم نحضر صوص التوفي بوضع السكر البني في وعاء على النار وعندما يذوب نضيف الزبدة ثم الكريما بحرص فوق السكر والزبدة ونتركهم يغلوا مع بعض.

7. نسكب التوفي فوق الكيكة وترش بالفستق الحلبي.

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