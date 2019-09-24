القاهرة - لايف ستايل

مقادير وافل الشوكولاتة

- للتزيين : القشطة : نصف كوب

الفراولة : كوب (مقطعة) - الزبدة : ملعقة كبيرة

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- سكر : ربع كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة طريقة تحضير وافل الشوكولاتة 1. سخني آلة الوافل وادهنيها بالزبدة. 2. اخلطي الطحين مع الكاكاو البودرة والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء. Advertisements 3. اخلطي البيضة مع الفانيلا والحليب وملعقة الزبدة بعد تذوبيها. 4. أضيفي خليط البيض والحليب والزبدة لخليط الطحين والكاكاو وحركي حتى يصبح المزيج ناعماً. 5. وزعي حوالي ربع كوب من الخليط في آلة الوافل واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تنضج وتتحمر. 6. زينيها بالقشطة والفراولة وقدميها ساخنة أو دافئة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.