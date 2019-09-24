تعرفي علي طريقة تحضير الوافل بالنوتيلا والفواكة



مقادير الوافل بالنوتيلا والفواكة

- للتزيين :

التوت الأحمر : ربع كوب

التوت الأزرق : ربع كوب

شوكولاتة نيوتيلا : حسب الرغبة

- دقيق : 2 كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 4 ملعقة صغيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : كوب ونصف (دافئ)

- الزبدة : ثلث كوب (مذابة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

طريقة تحضير الوافل بالنوتيلا والفواكة

1. ضعي في وعاء متوسط الحجم كل من الدقيق، الملح والبيكنج باودر ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

2. اخفقي في وعاء آخر كل من السكر، البيض والفانيليا حتى يتشكل مزيج كثيف القوام.

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3. اسكبي الحليب ثم زيدي الزبدة وخليط الدقيق مع الخلط المستمر لتحصلي على خليط متجانس القوام.

4. حمي آلة الوافل، اسكبي مقدار نصف مغرفة فيها ثم اتركي الوافل لحوالي دقيقة حتى ينضج.

5. أعيدي الكرة على باقي المكونات ثم زيني الوافل بالشوكولاتة والفواكة.

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