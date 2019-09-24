تعرفي علي طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل

القاهرة - لايف ستايل

مقادير وافل الشوفان والعسل

- البيض : 2 حبة

- حليب : 2 كوب

- الشوفان : كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب (قمح أسمر)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- العسل : ربع كوب (للزينة) طريقة تحضير وافل الشوفان والعسل اخفقي البيض مع الخليب في وعاء وأضيفي الفانيلا.

أضيفي الشوفان والعسل والزيت واخلطي جيداً حتى تتمازج المكونات.

في وعاء آخر اخفقي الطحين مع البيكنج صودا والملح والبيكنج باودر.

أضيفي خليط البيض لخليط الطحين وامزجي المكونات حتى تتجانس.

اتركي المزيج ليرتاح مدة 5 دقائق.

وزعي خليط الوافل في محضرة الوافل حسب التعليمات حتى تنضج.

ضعي الوافل في طبق التقديم ووزعي العسل فوقه وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير الكابتشينو برغوة الحليب

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