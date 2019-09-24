شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من نوبات هلع فى عملك.. 4 نصائح للتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح التوتر والقلق جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي كثير من الأحيان نجد أنفسنا قلقين بشأن الأشياء الصغيرة التي لا تحتاج إلى الكثير من الاهتمام.

يقول الخبراء وفقا لتقرير موقع " mindhealth" إن القلق أمر طبيعي يمكن أن يساعد في تحسين أداء الشخص، ولكن التشديد والقلق في كثير من الأحيان دون أي سبب هو مشكلة، كما أنه يمكن أن يؤثر على حياتك الشخصية وكذلك المهنية.



نصائح التعامل مع القلق

أعراض نوبة الهلع

يعطي الجسم مؤشرات قبل الإصابة بنوبة الهلع ولا يحدث ذلك فجأة ولكن هناك بعض الأعراض التي تشير إلى حدوث نوبة فزع وشيكة ، وهي:

صعوبة في التنفس.

خفقان القلب.

الدوخة.

الغثيان.

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التعرق المفرط.

الخوف .

ألم في الصدر.

نبضات غير طبيعية.

الهبات الساخنة.

نصائح للتعامل مع نوبات الهلع في العملالتنفس العميق

أول شيء يجب فعله عندما تدرك أنك على وشك أن تصاب بنوبة فزع هو التنفس العميق، نظرًا لأن نوبة الهلع تؤدي إلى التنفس الخاطئ، يصبح من المهم تنظيم تنفسك لتهدئة جسمك.

فكر بإيجابية

خلال هذه الحالة، يصبح الجسم عرضة للسلبية، لذلك من الضروري أن تتحكم في أفكارك وأن تفكر في قدر استطاعتك

التحدث مع زميل

تحتاج إلى وجود شخص بجانبك في مثل هذه الأوقات الحرج اذهب إلى زميلك واشرح له الموقف الذى يزعجك لتهدئة نفسك.

لا تترك المكان على عجل

إحدى أكثر الخطوات شيوعًا التي يتخذها الأشخاص بعد تعرضهم لنوبة الهلع هي مغادرة المكان، في حين أن هذا يبدو وكأنه الخيار الأفضل للسيطرة على الموقف، إلا أن هذه خطوة غير مهنية.