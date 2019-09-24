شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تبتر ذراعها لإصابتها بعدوى بكتيريا أكلة لحوم البشر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت سيده أمريكية فى العقد السادس من العمر بنوع نادر من البكتيريا والذى يسمى "أكلة لحوم البشر"، نتيجة لعدوى انتقلت إليها من خلال أعمال المانيكير والباديكير، وفقدت بسبب هذه الحالة الخطيرة الكثير من أنسجة الإبهام اليمنى.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عانت سيدة تدعى جين شارب في ولاية تينيسي الأمريكية بحاله خفقان شديدة في إبهامها مما إلى شعورها بألم مؤلم و اعتقد الأطباء أنها قد تضطر إلى بتر ذراعها لإيقافه بسبب العدوى التى أصابتها.





بدأت الواقعه بعد توجهها إلى مركز التجميل لعمل المانيكير وبعد عودتها إلى المنزل كادت بدأت بالشعور بألم فى إبهامها وظل يورم ويتصاعد ثم سرعان ما تحول إلى ألم لم تستطع تجاهله حيث تضخمت اليد وتبين أنها مصابة ببكتريا شريرة تأكل اللحم.

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وأكد الأطباء انها مصابة بالتهاب اللفافة الناخر وهي عدوى بكتيرية نادرة ولكنها شريرة للغاية، ويتطور المرض الذي يصيب ما بين 500 إلى 1500 شخص في الولايات المتحدة كل عام عندما تدخل البكتيريا إلى الجسم غالبًا من خلال جروح بسيطة أو كشط.

عندما تتكاثر البكتيريا تطلق السموم التي تقتل الأنسجة وتقطع تدفق الدم إلى المنطقة نظرًا لأنها شديدة الضراوة تنتشر البكتيريا بسرعة في جميع أنحاء الجسم، يجب أن يعالج المصابون على الفور لمنع الوفاة وعادة ما يتم إعطاؤهم مضادات حيوية قوية وجراحة لإزالة الأنسجة الميتة.

وكان على الأطباء أن يقطعوا يد جين حيث أدت إزالة الأنسجة الميتة والموتة إلى إنقاذ حياة هذه السيده خاصة إذا بدأ المرض في الانتشار بذراع أو ساق، فقد يصبح البتر ضروريًا لمنعه من الوصول إلى الأعضاء الحيوية.