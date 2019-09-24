انطلاق مؤتمر "صحة" الدولي في أبوظبي

انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر صحة الدولي الـ8 للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة في أبوظبي، الذي يستمر لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور جاريث جودير، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أهمية مهنة التمريض ودورها الحيوي في القطاع الصحي، من خلال تواصل الممرضين المستمر والمباشر مع المرضى والمراجعين للمنشآت الطبية.

وأضاف في كلمته الافتتاحية أن الفريق التمريضي الناجح يسهم إسهاماً فعالاً في نجاح المنشأة الصحية من خلال الرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها للمرضى.

من جانبها، قالت عائشة المهري، مدير دائرة التمريض في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، إن شركة "صحة" تولي أهمية كبيرة لقطاع التمريض، وتحرص على التعلم المستمر لهذه الفئة التي تؤدي دوراً مهماً في الرعاية الصحية، كون الممرضين والممرضات على اتصال مباشر ومتواصل مع المرضى.

وأشارت إلى أن لدى شركة "صحة" 7340 ممرضاً وممرضة يعملون في مختلف منشآتها؛ منهم 213 قابلة قانونية، و350 يعملون في العيادات المدرسية، و6777 من الممرضين والممرضات العاملين.

وأضافت أن شركة "صحة" طورت برنامجاً علمياً متميزاً لمؤتمر صحة الدولي الـ8 للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة، من أجل تقديم فائدة كبيرة للمشاركين فيه، من خلال تبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات ومناقشة دور التمريض في تطوير الاستراتيجيات الابتكارية.





وقالت إن المؤتمر يعد فرصة للمشاركين للتعلم المستمر؛ حيث تم اعتماد المشاركة في المؤتمر من قبل دائرة الصحة في أبوظبي بواقع 21 ساعة تعليم مستمر من التصنيف الأول.

ومن ناحيتها، أكدت سماح محمد محمود، نائب مدير دائرة التمريض في شركة "صحة" رئيس المؤتمر، حرص شركة "صحة" على تخصيص الموارد والإمكانيات التدريبية اللازمة، للتأكد من أن كادرها التمريضي يحافظ على أعلى المعايير، وعلى اطلاع دائم على أحدث الممارسات في القطاع الطبي والتمريضي.

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وأضافت: "كما تقدم (صحة) برامج تخصصية تدريبية للتمريض في منشآتها، لبناء كفاءات تمريضية على أعلى المستويات، بالإضافة إلى برامج الابتعاث الخارجية المتاحة لدعم جهود توطين الكفاءات التمريضية".

وأوضحت أن أيام المؤتمر الـ3 مليئة بالجلسات وورش العمل، إذ سيتم خلالها عقد 35 جلسة، يتحدث خلالها 15 متحدثاً رسمياً، و5 ورش عمل، و120 عرضاً شفهياً، وعرض 80 لوحة تتضمن ملخصات لحصيلة أبحاث وتجارب شاركت فيها فرق تمريضية من منشآت "صحة".

أما الدكتورة صفاء المصطفى، مدير التمريض التنفيذي ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، فأكدت أهمية تبادل المعارف والخبرات بين أخصائيي الصحة في العالم، من أجل تحسين حياة المرضى، مما يكسب قطاع الرعاية الصحية المعرفة لتحسين جودة الرعاية للمرضى.

وكرّمت شركة "صحة" عقب حفل افتتاح المؤتمر، الفائزين بالدورة الـ2 لجائزة "الإحسان" التي تم إطلاقها في العام الماضي، ولأول مرة على مستوى دولة الإمارات، وتم توسيع نطاق الجائزة هذا العام لتشمل عدداً من مستشفيات القطاع الخاص لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركات منشآت شركة "صحة".

وتضمنت الجائزة عدة فئات منها: جائزة أبوظبي للممرض المتميز، التي فاز فيها هاني محمد زيدان من مدينة خليفة الطبية، وجائزة أفضل ممارس سريري إماراتي، وفازت بها أميرة محمد الأميري من مستشفى المفرق، وجائزة القيادة في التمريض، وفاز بها محمد روضان المومني من مستشفى غياثي التابع لمستشفيات الظفرة.

وفاز بجائزة الممرض المتميز، حليمة أحمد عمر من مستشفى العين، وجائزة التميز في الخدمات الصحية المساندة، وفازت بها هدى النعيمي من العيادات العلاجية الخارجية التابعة لشركة صحة.

ونالت أسماء ناصر البلوشي من مستشفى توام، بجائزة النجم الصاعد في التمريض، وفاز بجائزة البحوث والممارسات القائمة على أدلة في مجال التمريض، روبي فيلب من مدينة خليفة الطبية، وجائزة الإنجازات التمريضية المستمرة، وفازت بها نجوى أبوعيد من مستشفى المفرق.

وفاز بجائزة القيادة في مهنة القبالة، رميزا الشاعر، من مستشفى الكورنيش، ونال جائزة القيادة في فئة الطب المساعد، طارق عساف، من مدينة خليفة الطبية، وجائزة أفضل فريق عمل للتميز وفاز بها فريق قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر جلستين عامتين، وورشة عمل، و7 عروض، تناولت العديد من الموضوعات مثل: صحة المجتمع، والتوازن بين الحياة الشخصية والعمل، والنتائج السريرية مساهمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعالة.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "الارتقاء بنتائج الرعاية الصحية من خلال الذكاء الاصطناعي والابتكار في القطاع الصحي وتعزيز رفاهية مقدمي الرعاية".



