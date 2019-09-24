شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذيرات.. تقرير بريطانى يرصد 3.6 مليون مواطن يدخنون السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع التحذيرات العالمية من أن السجائر الإلكترونية لا تزال تقتل خلايانا مع تزايد أعداد المدخنين فى بريطانيا فقط إلى 3.6 مليون مع انخفاض معدل التدخين

وفقًا لمسح كبير بأن هناك عدد قياسي من البريطانيين مدمنى السجائر الإلكترونية، وذلك وفقا لتقرير نشر على موقع جريدة " ديلى ميل" البريطانى.

تشير الأرقام إلى أن حوالي 7 % من الأشخاص في المملكة المتحدة يدخنون السجائر الإلكترونية بانتظام بعد أن كانت 6.2 % في عام 2018، وهذا يعني أن 45 شخصًا اعتادوا على هذه العادة كل ساعة في عام 2019، مما رفع عدد المدخنين من 3.2 مليون إلى 3.6 مليون في 12 شهرًا.

استطلعت مجلة "العمل على التدخين والصحة" (ASH) أكثر من 12000 شخص حتى النهاية، وكانت غالبية المستخدمين للسجائر الإلكترونية مدخنين سابقين (54 %)، وادعى ثلثهم أن السبب الرئيسي لاستخدامهم هو مساعدتهم على الإقلاع عن تدخين السجائر العادية.

وقال واحد من كل خمسة إنهم اعتادوا عادة السجائر الإلكترونية لمنع العودة إلى التدخين بينما قال 13 % إنها وسيلة لتوفير المال، بينما قال 14 % إنهم بدئوا في تدخين السجائر الإلكترونية لأنهم ببساطة استمتعوا بها.

تأتي هذه النتائج وسط انتشار وباء الأبخرة الذى يكتسح الولايات المتحدة التي شهدت وفاة 9 أشخاص بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالأجهزة، حيث ارتفع عدد المرضى الذين سجنتهم السجائر الإلكترونية إلى 500 شخص.

ووجدت الدراسة أن 39.8 % من الصحف لا تزال تدخن السجائر، رغم أن هذا يتراجع، من بين هؤلاء الأشخاص الذين لم يدخنوا قط ولكنهم استخدموا السجائر الإلكترونية، قال 73 % إنهم فعلوا ذلك لتجربتها.

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وقالت آن ماكنيل ، أستاذة إدمان التبغ في كلية كينجز كوليدج في لندن: "إن الإغراق ليس خاليًا من المخاطر ، لكنه أقل خطورة من التدخين الذي يقتل حوالي 100000 شخص سنويًا في المملكة المتحدة".

وقال الدكتور بيني وودز ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرئة البريطانية ، لـ DailyMailOnline "من الضروري أن يحصل أي شخص يستخدم سيجارة إلكترونية لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، على دعم شامل للإقلاع عن التدخين والبخار بالكامل، ويجب أن يتوقف المدخنون والمدخنون السابقون عن التدخين عندما يحين الوقت، ولا يتعرضون لخطر العودة إلى السجائر.

"يجب أن نتذكر أن ما يصلح لشخص واحد لمساعدته في الإقلاع عن التدخين قد لا يعمل لشخص آخر ، لذلك من المهم حقًا أن يتمكن أي شخص يرغب في الإقلاع عن التدخين من الوصول إلى مجموعة من الخيارات والدعم المباشر لمساعدته على الإقلاع عن التدخين ".

ولكن على الرغم من إثبات السجائر الإلكترونية أنها وسيلة مساعدة فعالة للغاية للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين، إما بمفردهم أو بمساعدة من خدمات التوقف عن التدخين، إلا أن تقارير الولايات المتحدة عن الأمراض المرتبطة بالأبخرة تثير قلقًا واضحًا، ولكن يبدو أنها مرتبطة بإساءة استخدام السجائر الإلكترونية لتدخين المخدرات بشكل غير مشروع.

ولكن على الرغم من ذلك وفقا للتقارير الطبية أنه لم يشاهد شيئا من هذا القبيل في المملكة المتحدة حتى الآن، حيث يوجد نظام تنظيمي مناسب للنيكوتين يحتوى على سجائر الكترونية، وهو ما لم يحدث بعد في الولايات المتحدة.

في معظم هذه الحالات، ما يبدأ بضيق التنفس وألم في الصدر يتطور إلى السعال والقيء والتعب والإسهال والحمى وإنقاص الوزن.

المرضى الذين يعانون من أشد الحالات خطورة ينتهي بهم المطاف في المستشفى مصابين بأمراض رئوية شديدة التضرر والتي غالباً ما تظهر أنها مصابة بالتهاب رئوي.