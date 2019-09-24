7 أشياء تقلل التحصيل الدراسي لطفلك

أطلق مستشفى المعلمين الحكومي بمصر حملة توعية بمناسبة بدء العام الدراسي تستهدف توعية أولياء الأمور وطلاب المدارس بالعوامل الصحية التي تؤثر على تحصيل الأبناء دراسيا وإرشادهم للسلوكيات الصحية الأفضل التي من شأنها مساعدة الصغار على التركيز والتحصيل الدراسي الجيد.

وحذرت الحملة من 7 أشياء تقلل من التحصيل الدراسي وهي:

1- سوء التغذية.

2- السمنة.

3- كثرة مشاهدة التلفاز.

4- عدم ممارسة الرياضة.

5- قلة النوم.

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6- عدم تناول وجبة الإفطار.

7- نقص الوزن.





وقال الدكتور أحمد عصام رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية إن أطفال المدارس من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض سوء التغذية وما يتبعها من نقص الحديد، وما تسببه من الدوار وقلة الشهية وسوء التغذية والإحساس السريع بالتعب والإجهاد، وإن نقص التغذية يؤثر على التركيز والانتباه للدروس وبخاصة نقصان الأوميجا 3، والحديد، والبوتاسيوم، والكبريت، والفسفور، والأملاح وبعض الفيتامينات مثل: B, A, E.

بينما أكد بهاء أبوزيد مدير مستشفى المعلمين أن حملة المستشفى للتوعية بالعوامل الصحية التي تؤثر على تحصيل الأبناء دراسيا تستهدف الحفاظ على معدلات تحصيل دراسي عالٍ لأبنائنا واستثمار طاقتهم الذهنية دراسيا أفضل استثمار.

وأشار إلى أن الحلمة تستهدف توصيل رسائلها التوعوية من خلال التوعية المباشرة وعبر موقع المستشفى على شبكة الإنترنت وصفحات المواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح أن السمنة وكثرة الطعام خاصةً قبل المذاكرة مباشرة تسبب خمولا وكسلا وتعبا وعدم تركيز في الدراسة، وأن كثرة مشاهدة التلفاز تعمل على تشتت الانتباه وعدم التركيز، ودوام السرحان أثناء المذاكرة وعدم التركيز.

كما أوضح أن ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ما يساعد على تحسين وتنشيط الذاكرة، وأن النوم الكافي يقي الطفل من ضعف الذاكرة، والنوم الزائد يسبب الخمول والكسل، ونصح بعدم استخدام الهاتف المحمول إلا عند الضرورة.