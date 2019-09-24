شكرا لقرائتكم خبر عن قوى عيونك وحافظ على صحتها بـ 5 أنواع من الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ضعف النظر وتشويش الرؤية"، من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون مما يعرضهم للصداع والزغللة المستمرة، قد يكون ذلك نتيجة وجود مشاكل فى العيون أو الاصابة ببعض الامراض الاخرى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن الخضراوات من أفضل الطرق التى تعزز صحة العيون نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات هامة لصحة العين، ومن أفضل أنواع الخضراوات التى تناسب العين ما يلى:

1: ينصح بالإكثار من تناول السبانخ، فهى تحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز الرؤية وتحافظ على صحة العين.

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2:الكرنب من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تعزز الرؤية والعين وتحافظ عليها.

3:الجرجير، يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحمى العين من الامراض التى تتعرض لها ، كما تعزز الرؤية.

4:البطاطا،تحتوى على نسبة عالية من مادة البيتا كاروتين التى تعزز صحة العيون وتحافظ عليها.

5:الجزر بيقوى النظر ، لذلك ينصح بالإكثار من تناول الجزر نظرا لما يحتويه من خصائص وفيتامينات مهمة لصحة العين ومنها فيتامين أ والبيتا كاروتين.