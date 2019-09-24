شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الكحول مادة مسرطنة مسئولة عن 6% من حالات سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته اليوم صحيفة" ديلى ميل" البريطانية ،أن 1 من كل 3 سيدات يمكنهن الوقاية من سرطان الثدي، وذلك من خلال تناول الطعام الصحى، وممارسة الرياضة، والامتناع عن الكحول.

وقال التقرير إنه تشخص امرأة واحدة من كل 8 سيدات بسرطان الثدي خلال حياتها، لكن الباحثين يقولون إن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر، حيث تضاعف السمنة من خطر إصابة النساء بعد انقطاع الطمث بسرطان الثدي، والكحول هو مادة مسرطنة مرتبطة بأكثر من 6% من حالات سرطان الثدي.



خطوات بسيطة للوقاية من سرطان الثدى

أشار تقرير جديد، إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 3 حالات من سرطان الثدي يمكن الوقاية منها بتغيرات بسيطة في نمط الحياة.

قال باحثون من" Mayo Clinic "،في جاكسونفيل، فلوريدا، إن أسهل أشكال الوقاية للنساء هي الأكل الصحي، وممارسة المزيد من النشاط، وشرب كميات أقل من الكحول.





ووجد الباحثون أن فقدان الوزن، يمكن أن يقلل من خطر النساء بأكثر من النصف، وأن الإقلال الكحول يمكن أن يمنع حوالي 10 % من حالات سرطان الثدي.

وقالت الصحيفة، سرطان الثدي هو القاتل رقم واحد للنساء بين سن 20 إلى 59 عاما، وقد تبدو الاحتمالات مفزعة، لكن الفريق يسرد بضع خطوات يمكن للمرأة اتخاذها لخفض خطرها.

سيتم تشخيص حالة واحدة من بين كل ثماني نساء أميركيات بسرطان الثدي خلال حياتها، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.



الوقاية من سرطان الثدى

وأوضح التقرير أن أكثر من 268 ألف حالة تم تشخيصها في عام 2019، وأكثر من 41.700 ستتوفى، مشيرة الى أن هذا هو السبب الرئيسي الثاني لوفيات السرطان لدى النساء، بعد سرطان الرئة، كما يحدث سرطان الثدي عند الرجال، ولكن معدل الإصابة أقل من1%.

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وأضاف التقرير، نظر الفريق في ورقة مشتركة من 2018 من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، والمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، حول كيفية تأثير بعض عوامل نمط الحياة على خطر الإصابة بالسرطان.





وجد الباحثون أن النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة مرتين للإصابة بسرطان الثدي، إذا كانوا يعانون من السمنة المفرطة، يمكن أن يكون بسبب مستويات هرمون الإستروجين، بعد انقطاع الطمث ، حيث يتم إنتاج هرمون الإستروجين بشكل رئيسي عن طريق الأنسجة الدهنية، مما يجعل النساء المصابات بالسمنة لديهن مستويات هرمون الإستروجين في الدم أعلى لدى النساء الأقل فى الوزن.

وجدت دراسة أجريت عام 2011، من المجموعة التعاونية لسرطان الثدي، أن النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من الإستروجين يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي.



سرطان الثدى

وقالت توصيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تقدر أن النشاط البدني وحده يمكن أن يمنع حالة واحدة من أصل 8 من حالات سرطان الثدى، أن التمرينات اليومية تسير جنبا إلى جنب مع التغذية الجيدة.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 ،من مشروع تحديث السرطان أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الخضروات غير النشوية، مثل البروكلي، كان لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي، ووجد الباحثون أيضًا أن الكحول مادة مسرطنة مسؤلة عن أكثر من 6% من حالات سرطان الثدي.

وذكرت دراسات متعددة، أن النساء اللاتي يتناولن من 2 إلى 3 من المشروبات الكحولية يوميا، يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20%.



الاكل الصحى يحميك من سرطان الثدى

وكتب الباحثون، " أن أي كمية من الكحول تزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدي، وكلما زاد تناول المرأة كلما زاد خطر إصابتها بسرطان الثدي".

سيتم تقديم البحث في الإجتماع السنوي لجمعية انقطاع الطمث لأمريكا الشمالية في شيكاغو، بين الأربعاء 25 سبتمبر والسبت 28 سبتمبر.

وقال الدكتور ستيفاني فوبيون، المدير الطبي في أمريكا الشمالية بعد انقطاع الطمث ،يجب تقديم بعض الأفكار القيمة لمقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على مساعدة النساء على تبني أنماط حياة أكثر صحة، والتي بدورها ستقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي".