شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تخس ومش قادر تتابع مع دكتور تغذية.. اعرف ازاي تخس وانت فى مكانك من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرون يحلمون بحلم الرشاقة ولكن ليس لديهم القدرة على الحركة والذهاب إلي الطبيب المختص اسبوعياً لكي يتابعون عملية إنقاص وزنهم، وهناك من لديه إصابة في قدمه لا يستطيع الحركة ولكنه يرغب في إنقاص وزنه.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، حلت تلك المعادلة الصعبة من خلال تعزيز فكرة "التخسيس أون لاين" من مكانك في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” أنه بمجرد الدخول على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يجد المريض قائمة كبيرة من أسماء متخصصي التغذية ضمن الفريق الخاص بها، وأرقام تليفوناتهم للتواصل معهم، والمتابعة مع مريض السمنة على مدار اليوم، فقط يقوم المريض بإعلان رغبته في انقاص وزنه، ويقوم احد الفريق بالتواصل معه مباشرة.



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واستطردت حديثها: "دعونا نتفق على شيء في غاية الاهمية من منا ذهب الي دكتور التغذية في العيادة وقام بالكشف عليه بالسماعة، طريقة اي دكتور تغذية تعتمد على مجموعة من المعلومات المدونة، مكتوبة او مسموعة أو مرسله، فالمريض عبارة عن مجموعة معلومات سواء قام المريض بإخبارها لطبيب التغذية بنفسه او ارسالها له عن طريق السوشيال ميديا، لذلك فانا اقوم بالتعرف على المريض من خلال الطول والوزن والعمر، وذلك لأقدم له الكورس العلاجي الذي يتناسب مع كل فئة عمرية محددة، فلكل فئة عمرية وكل حالة صحية كيفية التعامل معها، فالتخسيس اون لاين ما هو الا التعرف على مجموعة من المعلومات التي يرسلها لي مريض السمنة وبناءاً على هذه المعلومات استطيع تشخيص حالة المريض، ثم بعد التشخيص اقدم له كورس من الادوية العلاجية المخصصة لهذه الحالة، واخيرا المتابعة مع المريض للوصول الي افضل النتائج".



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واشارت إلى أنه في البداية يتم التعرف على الطول والوزن والعمر، ثم التعرف عن ما اذا كان المريض يعاني من مشاكل صحية ام لا او يخضع لعلاج يومي، أم يعاني من ضغط او سكر او امراض القلب، ايضا اقوم بالتعرف على منطقة تجمع الدهون، وحالته الصحية إن كان مريض سكر او يعاني من اي خلايا دهنية في البطن، أم شخص سليم ويعاني من دهون موضعية ففي هذه الحالة يكون التعامل مختلف، فالمادة الفعالة التي ارشحها لمريض السكر ليست هي المادة الفعالة المرشحة للشخص العادي، ايضا اقوم بالتعرف على شهية المريض عن ما اذا كان شهيته مفتوحة او متوسطة او لا يتناول طعاماً كثيرا ورغم ذلك يزيد في الوزن، ايضا التعرف على اسلوبه وعاداته في تناول للطعام .

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أنه بالتعرف على عادات هذا المريض ومواعيد تناوله للطعام اذا وجد انه يتناول الطعام ليلا انصحه بالا يفعل ذلك لان الغدة الدرقية الطبيعية تفرز هرمون الحرق في الساعات النهارية وليست الليلية، لذلك فتنظيم مواعيد الطعام لهذا المريض شيء هام للغاية، مع تنظيم تناوله للجرعات الخاصة بكورس التخسيس الذي اقدمها له وفقاً للحالة الصحية الخاصة به.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

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