شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور كريم صبرى يكشف أهم فعاليات مؤتمر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم مؤخراً انعقاد مؤتمر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر في مدريد، حيث جمع المؤتمر أكبر جراحي السمنة والسكر حول العالم.

وكشف الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، أهم فعاليات المؤتمر والذي تطرق لأحدث التقنيات في مجال جراحات السمنة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن مجال جراحات السمنة والسكر كل يوم هناك تطور جديد سواء في عمليات التكميم بالمنظار أو أي جراحة سمنة أخرى، حتى هناك تكنولوجيا جديدة في بالون المعدة، وفي مؤتمر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر الذي يتم انعقاده كل عام ويجمع نخبة من الاطباء المتخصصين في جراحات السمنة والسكر من جميع أنحاء العالم، حيث يتم انعقاده كل عام في دولة مختلفة فقد تم انعقاده من قبل في البرازيل ودبي، وفي هذا العام في إسبانيا بمدريد، حيث يتم عرض خلاصة ما توصل اليه العلم وكل جديد في جراحات السمنة والسكر.



3 فعاليات هامة توصل اليها مؤتمر الفيدرالية للسمنة والسكر

وأشار الدكتور كريم أن من أهم فعاليات المؤمر التطور الذي طرأ حديثا على عمليات التكميم، فالآن اصبح الحديث عن التكميم المعدل، والذي من خلاله يتم تركيب حلقة في المعدة، والتي تم من خلالها نتفادى اي اتساع للمعدة في المستقبل واحدثت العديد من المميزات الهائلة.

واستطرد حديثه إن هناك ايضا تطور طرأ على عمليات تحويل المسار مثل تحويل مسار الاثنى عشر، وتعتبر الجراحة الاحدث ضمن تحويل مسار المعدة.

وفي مجال بالون المعدة ايضا حدث تطور فقد كانت في الماضي يتم تركيبها بالمنظار وتستمر العملية ساعة، والان اصبح هناك الكبسولة المبرمجة او الكبسولة الذكية وهي عبارة عن كبسولة يتم بلعها في العيادة وحقنها وتصبح بلونة في المعدة وتستمر في المعدة 4 اشهر، بدون تخدير أو جراحة او منظار، وتلك الكبسولة تناسب الاوزان المتوسطة والذين لديهم 10 او 15 كيلو زائد عن وزنهم الطبيعي.

ومن توصيات المؤتمر هذا العام استخدام الباند او الحلقة في عملية تكميم المعدة، وهي عبارة عن حلقة سيلكون يتم تركيبها اعلى المعدة وهي قطرها 7.5 سم بمعنى ان قطرها اكبر من المعدة ولكنها ستقوم بدورها اذا تمددت المعدة وتحجمها فلا يزيد الوزن مرة أخرى بعد عمليات التكميم.

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مركز دكتور كريم صبري في المعادى: شارع 153 - ميدان الحرية - بجوار معمل البرج – الدور الأول – المعادي.

مركز دكتور كريم صبري في التجمع: كايرو مديكال كير CMC خلف مستشفي الجوي التخصصي - عياده 438 - التجمع.

مركز دكتور كريم صبري في الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

مركز دكتور كريم صبري في مستشفى زمزم: 34 ش المنشا محرم بك امام متحف الفنون الجميلة – الإسكندرية.

مركز دكتور كريم صبري في مستشفى ابن سينا: بعد الاستاد ب ٤٠٠ متر - طنطا.





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