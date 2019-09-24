شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بجامعة هارفارد ينصحون: تناول حفنة من المكسرات يقلل الإصابة بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة بجامعة هارفارد إلى أن تناول نصف حصة من المكسرات يوميًا قد يمنع زيادة الوزن وتقليل تعرضهم للإصابة بالسمنة، خاصة مع تقدم العمر، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

تتبع الخبراء ما يقرب من 300 ألف شخص لنحو عقدين، وسئلوا عن عدد المكسرات التي أكلوها وكم وزنهم، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون نصف أوقية (14 جرام) من المكسرات يوميًا كانوا يكتسبون وزناً أقل وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

وأكد العلماء على أن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل الشوكولاتة بالمكسرات يمكن أن يبطئ مرحلة منتصف العمر المخيفة.

Advertisements

واشار الباحثون إلى أن مضغ المكسرات يستغرق جهداً أكبر من تناول الوجبات السريعة، في حين أن المحتوى العالي من الألياف يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول، فألياف الجوز ترتبط جيدًا بالدهون في الأمعاء مما يعني إفراز مزيد من السعرات الحرارية.

والمكسرات غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف ولكنها لا تستهلك في كثير من الأحيان لفقدان الوزن لأنها كثيفة السعرات الحرارية، ولكن هناك أدلة تشير إلى أن جودة النظام الغذائي وكذلك عد السعرات الحرارية تلعب دورا في إدارة الوزن.

وكتب الباحثون في مجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة إن تناول وجبة من المكسرات بشكل متواصل على الأقل كل يوم كان له تأثير مماثل، فتناول نصف كمية إضافية من الجوز يوميًا يقلل من احتمالات الإصابة بالسمنة خلال السنوات الأربع القادمة بنسبة 15 في المائة تقريبًا.