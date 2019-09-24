شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد من فرص إصابتك بعسر الهضم.. اعرفها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في البطن، يصاحبه الشعور بالحموضة وعدم القدرة على ابتلاع الماء، هذه العلامات توضح أنك مصاب بعسر الهضم، وهذا الأمر يتسبب في تعرضك للشعور بألم شديد في حالة تناولك لبعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها إذا كنت مصابا بعسر الهضم، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في الإصابة بعسر الهضم هو القيام ببعض العادات اليومية الخاطئة، التي تزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم وتؤثر بشكل سلبي على حركة الأمعاء وتزيد من فرص الإصابة بالإمساك والغازات.

وهناك بعض الأطعمة التي ينصح بالتقليل من تناولها تجنبا للإصابة بعسر الهضم، ومنها:

-الأطعمة الغنية بمادة اللاكتوز أي منتجات الألبان، فهي تزيد من فرص الإصابة بالغازات والانتفاخ الشديد بالبطن، والإسهال، ولذا يجب التقليل من تناولها.

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-الطماطم والليمون والبرتقال فهي أطعمة حمضية، وهذا النوع من الطعام يتسبب في زيادة فرص الإصابة بعسر الهضم، ولذا يجب تجنب هذا الأمر بشتى الطرق.

-الأطعمة ذات الدسم والسعرات الحرارية العالية، تزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم، لأنها تزيد من التعرض لاضطرابات في المعدة وتزيد من فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

-المقليات تعد من الأطعمة المسببة للإصابة بالانتفاخ لدي الأشخاص الطبيعين، ويزداد الأمر عند الأشخاص المصابون بالعسر الهضمي، ولذا عليك تجنب هذا الأمر.

-اللحوم المصنعة تعد من الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة والألوان الصناعية، ولذا تناولك لهذا النوع من الأطعمة يتسبب في إصابتك بعسر الهضم، ولذا يجب عدم تناولها.