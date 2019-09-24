تعرفي علي طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج

القاهرة - لايف ستايل

مقادير طاجن لسان العصفور بالدجاج

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مقطع مكعبات)

- معكرونة لسان العصفور : 200 غم (عبوة)

- مرق دجاج : 2 كوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- البازيلاء : نصف كوب (مجمدة) طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج تبلي الدجاج بالملح والفلفل.

سخني ملعقة من الزبدة في مقلاة عميقة أو قدر على نار متوسطة وأضيفي الدجاج وقلبي حتى يتحمر قليلاً ثم ازيليه من المقلاة.

أضيفي باقي كمية الزبدة للقدر وأضيفي البصل والثوم ولسان العصفور وقلبي حتى يتحمص.

ضعي لسان العصفور مع البصل والثوم والدجاج في طبق الفرن ثم أضيفي البازيلا.

اخلطي مرق الدجاج مع البهارات وصلصة الطماطم ووزعي المزيج فوق الدجاج والبازيلا ولسان العصفور.

غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه الفرن على حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة حتى ينضج لسان العصفور.

حمري وجه الطبق وقدميه ساخناً. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة تحضير تغميسة بوفالو الدجاج

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