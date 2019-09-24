تعرفي علي طريقة تحضير طاجن الدجاج بالليمون والزيتون



مقادير طاجن الدجاج بالليمون والزيتون

- الدجاج : دجاجتان

- البصل : 3 حبات (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مبشور)

- الليمون المخلل : 2 حبة (مفروم)

- بقدونس : كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- سمن : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- الزعفران : ملعقة صغيرة

- الزيتون : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : حسب الرغبة (اختياري)

طريقة تحضير طاجن الدجاج بالليمون والزيتون

1. في وعاء ضعي البقدونس والبصل المبشور والليمون المقطع والبهارات والملح والسمن والزعفران واخلطي جيداً.

2. قطعي الدجاج لأرباع ثم اخلطي جيداً بتتبيلة الخلطة السابقة، ويحفظ في الثلاجة مدة ساعتين أو الأفضل لليلة كاملة.

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3. رصي شرائح البصل بقاع الطاجن، وضعي الدجاج المتبل، وغطيه وضعي صفيحة من الحديد على النار، وضعي الطاجن فوقها حتى تتوزع الحرارة وتتفادي كسر الطاجن.

4. اتركيه على النار مدة ساعة ونصف، وقبل إطفاء النار، ضعي قشر الليمون المخلل وحبات الزيتون على الدجاج، وأقفلي واتركيه مدة 15 دقيقة إضافية حتى يتشبع بالنكهة.

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