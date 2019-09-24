تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الكينوا بالتفاح

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الكينوا بالتفاح

- زيت الزيتون : ثلث كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- خل التفاح : 2 ملعقة كبيرة

- الماسترد : 2 ملعقة صغيرة

- الجرجير : 2 كوب (بيبي / أو مفروم خشن)

- كينوا : 2 كوب (مسلوقة ومصفاة)

- التفاح : 3 حبات (مقطع شرائح)

- التوت : ثلث كوب (مجفف) طريقة تحضير سلطة الكينوا بالتفاح اخلطي الكينوا مع الجرجير في طبق.

وزعي التفاح فوقها والتوت المجفف.

اخلطي الزيت وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل وخل التفاح والماسترد.

وزعي الخليط فوق السلطة وحركيها وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير الكينوا والزيتون

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