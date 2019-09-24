تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الكينوا بالبازيلا والنعنع

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الكينوا بالبازيلا والنعنع

- مرق دجاج : 2 كوب

- كينوا : كوب (مغسولة)

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- النعناع : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم) طريقة تحضير سلطة الكينوا بالبازيلا والنعنع 1. ضعي مرق الدجاج في قدر على النار حتى يغلي. 2. أضيفي الكينوا وخففي النار وغطي القدر واتركيها لمدة 10 دقائق. 3. أضيفي البازيلا للقدر واتركي الكينوا مع المكونات لمدة 5 دقائق حتى تتشرب الكينوا الماء. Advertisements 4. اسكبي الخليط في طبق عميق. 5. أضيفي زيت الزيتون والنعنع وقلبي وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير الكينوا والزيتون

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