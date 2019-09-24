تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الكينوا والتوت البري



مقادير سلطة الكينوا والتوت البري

- كينوا : كوب

- الماء : كوبان

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ورق غار : 1 ورقة

- الجرجير : باقة (مفروم)

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- الفراولة : كوب (مقطعة)

- التوت الأحمر : كوب (الكرانبيري / الطازج)

- الخل الأبيض : ربع كوب (لصلصة الخل)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة (لصلصة الخل)

- ملح : ملعقة صغيرة (لصلصة الخل)

- سكر : ملعقة صغيرة (لصلصة الخل)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (لصلصة الخل)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (لصلصة الخل)

- زيت الزيتون : ربع كوب (لصلصة الخل)

طريقة تحضير سلطة الكينوا والتوت البري

1. ضعي، في قدر، كلاً من: الكينوا والماء والملح والفلفل والغار، على نار متوسطة، حتى يغلي الماء. من ثم، قلّبي المحتويات بهدوء، وغطي القدر وخففي النار. واتركي القدر على النار حتى ينضج الكينوا. بعدها، انزعي القدر عن النار، واتركيها لتبرد، فاحفظي محتوياتها البراد لساعة.

2. ضعي، في طبق التقديم، كلاً من: الجرجير والبصل الأخضر والكينوا المسلوقة والفراولة والتوت البري الأحمر (الكرانبيري).

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3. لإعداد صلصة الخل: أضيفي في كوب، كلاً من: الخل الأبيض والخل البلسمي والملح والسكر والفلفل، وقلّبي باستعمال شوكة، حتى يذوب السكر، وتختلط المكونات جيداً. من ثم اسكبي الزيت، مع الاستمرار في التقليب بواسطة الشوكة. وزعي صلصة الخل على السلطة، من ثم قدميها مباشرةً.

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