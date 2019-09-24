القاهرة - لايف ستايل

مقادير تندر دجاج بصوص البافلو لمقبلات شهية

- مقادير صوص البوفالو : صلصة حارة : ثلثان الكوب

الزبدة : 100 غراماً

الخل الأبيض : ملعقة كبيرة - صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مقطع شرائح طولية متوسطة)

- لبن زبادي : كوب

- صلصة حارة : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- طحين : 2 كوب

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي) طريقة تحضير تندر دجاج بصوص البافلو لمقبلات شهية Advertisements اخلطي اللبن الزبادي مع الصوص الحار.

أضيفي الدجاج المقطع واتركيه منقوع باللبن لمدة ساعة.

اخلطي الطحين مع الملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم والبيكنج باودر.

ازيلي الدجاج من اللبن واغمسيه بالطحين.

ثم اغمسي الدجاج بالبيض ثم بالطحين مرة أخرى وانفضيه لتتخلصي من الطحين الزائد.

ضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة وواسعة على نار عالية ثم اخففي النار بعد أن يغلي الزيت واقلي الدجاج فيها لمدة 5 – 7 دقائق حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

اخلطي الصلصة الحارة مع الزبدة والخل في قدر على نار متوسطة حتى يغلي المزيج ويتكاثف.

ضعي الدجاج في الصوص وحركيه.

قدميه ساخناً إلى جانب صلصة الرانش أو الجبنة الزرقاء حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير تندر دجاج بصوص البافلو لمقبلات شهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.